La Policía ultima a uno de los buscados por el homicidio de un menor en Pedro Brand

Ficha de búsqueda de Luis Manuel Peralta Torres, alias "Bocina", emitida por la Policía Nacional como uno de los prófugos vinculados al homicidio del menor Juan Miguel de León Recio en Pedro Brand. ( FUENTE EXTERNA )

Luis Manuel Peralta Torres, alias "Bocina", de 25 años, uno de los cuatro hombres vinculados al homicidio del menor Juan Miguel de León Recio en el sector El Oxígeno, en el municipio Pedro Brand, fue ultimado por agentes de la Policía Nacional.

El incidente se produjo la noche del pasado miércoles 11 de febrero, cuando agentes policiales daban seguimiento al joven en la calle Marginal de Las Américas, en el distrito municipal de La Caleta, municipio Boca Chica.

Según informó la Policía mediante una nota de prensa, al notar la presencia de los agentes, "Bocina" intentó evadirlos ingresando a un motel, desde donde, supuestamente, realizó varios disparos con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

Los agentes repelieron la agresión, y Peralta Torres resultó con múltiples heridas de bala. Fue trasladado al Hospital Municipal de Andrés, Boca Chica, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Evidencia colectada

En la escena se ocupó una pistola calibre 9mm, color negro con cacha plateada y detalles en goma azul, junto a un cargador con cuatro cápsulas y un celular. También se recolectaron dos casquillos calibre 9mm, que quedaron bajo custodia de la Policía Científica.

Peralta Torres era requerido mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0009686 por presunta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del menor Juan Miguel de León Recio. Al ser depurado en los archivos policiales, figuraba como prófugo de la justicia.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, continúa la búsqueda de los demás implicados en el homicidio, identificados como Manuel Alfonso Pereyra Laureano, alias "El Poly" y/o "El Grande", de 29 años; Cherinel Pereyra Rodríguez, alias "El Wery", de 31; Onny Olivero, alias "El Sobrino" y/o "Nariz", de 27; y Rafael Santana, alias "Papucho".

El pasado martes, la Policía emitió una alerta de "se busca" contra los cuatro hombres, calificados como altamente peligrosos y señalados como presuntos implicados en la muerte del menor.