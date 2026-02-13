×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Herido de Bala
Herido de Bala

Un niño de 10 años resulta herido de bala durante tiroteo en San Francisco de Macorís

Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias que originaron el tiroteo ni las razones que lo habrían motivado

    Expandir imagen
    Un niño de 10 años resulta herido de bala durante tiroteo en San Francisco de Macorís
    Casquillos de balas durante la escena de un hecho. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Un niño de 10 años resultó herido de bala tras un tiroteo registrado en horas de la tarde del jueves 12 de febrero en el sector Hermanas Mirabal de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

    Según informaciones preliminares, varios individuos realizaron múltiples disparos, impactando al menor durante la balacera que quedó captada por cámaras de seguridad instaladas en el área donde ocurrió el hecho.

    Atenciones médicas 

    Tras el incidente, el joven herido fue trasladado al Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, donde se encuentra recibiendo atenciones médicas 

    • Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias que originaron el tiroteo ni las razones que lo habrían motivado.
    TEMAS -