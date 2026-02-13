Un niño de 10 años resulta herido de bala durante tiroteo en San Francisco de Macorís

Casquillos de balas durante la escena de un hecho. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Un niño de 10 años resultó herido de bala tras un tiroteo registrado en horas de la tarde del jueves 12 de febrero en el sector Hermanas Mirabal de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Según informaciones preliminares, varios individuos realizaron múltiples disparos, impactando al menor durante la balacera que quedó captada por cámaras de seguridad instaladas en el área donde ocurrió el hecho.

Atenciones médicas

Tras el incidente, el joven herido fue trasladado al Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, donde se encuentra recibiendo atenciones médicas