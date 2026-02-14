×
Apresan a hombre acusado de herir a dos personas en un centro de diversión en La Romana

El hecho se registró el pasado 8 de diciembre, cuando dos personas resultaron heridos de bala

    Expandir imagen
    Apresan a hombre acusado de herir a dos personas en un centro de diversión en La Romana
    Jordy Alexander Paredes, alias "Leo" o "La Pantera", señalado como presunto responsable de herir a dos personas en un centro de diversión en la provincia La Romana. (FUENTE EXTERNA)

    Luego de varios días de búsqueda, se entregó a las autoridades Jordy Alexander Paredes, alias "Leo" o "La Pantera", señalado como el presunto autor de herir de bala a un hombre y a una mujer durante un incidente ocurrido en un centro de diversión, en la provincia La Romana.

    De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró el pasado 8 de diciembre de 2025, cuando resultaron heridos Ramón Antonio Herrera Guerrero, de 31 años, y Marien Díaz Encarnación, tras recibir impactos de arma de fuego en medio de circunstancias que son investigadas.

    El imputado fue entregado por su abogado ante la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), en cumplimiento de la orden de arresto y conducencia número 2025-AJ0084065, emitida en su contra por su presunta vinculación con el caso.

    Hecho bajo investigación

    • Las autoridades informaron que Paredes será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes. 

    Mientras, el proceso investigativo continúa.

