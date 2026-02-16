La exponente urbana Ashley Mariel Victoriano, conocida como Masha, fue atacada a tiros la madrugada de este lunes mientras se desplazaba en un vehículo por la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez, en un hecho que dejó a una joven de 22 años muerta.

La víctima fue identificada como Dominique Natalia Gómez Cabrera, quien viajaba como acompañante junto con otras cuatro personas; la joven falleció tras recibir impactos de bala durante la agresión.

Según informaciones preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada y estaba dirigido contra un hombre identificado como Jhakomo Hernández de la Rosa, señalado como presunta pareja de la artista, quien conducía el vehículo al momento del hecho.

El hombre se encuentra prófugo y está vinculado a un caso de homicidio, informaron las autoridades.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que los atacantes se desplazaban en un vehículo desde el cual realizaron múltiples disparos contra el automóvil.

La Policía Nacional realiza varias entrevistas y levantamientos de evidencia para establecer las circunstancias del suceso, identificar a los responsables y, a su vez, localizar al hombre contra quien iba dirigido el ataque.

Escándalos previos

Masha no tiene más de dos años en la palestra y desde ese momento ha ocupado los titulares por escándalos que van desde la relación con su expareja Dilon Baby, sus canciones explícitas, su presencia en lugares de diversión siendo menor de edad hasta agresiones.

El año pasado, Victoriano Sánchez, y su acompañante Jhakomo Hernández de la Rosa, fueron arrestados el pasado 24 de octubre presuntamente traficando dos libras de marihuana en el vehículo que se desplazaban por el sector Villa Francisca, Distrito Nacional, informó la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de prisión preventiva contra los jóvenes, alegando la violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas.

Leer más Liberan bajo fianza a la exponente urbana Masha tras ser detenida con marihuana