VIDEO | Encuentran joven muerta dentro de cisterna en Guerra

Policía detiene dos personas y activan búsqueda de otro alias "el Patrón"

La tarde del domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Reinalda Carrasco de 22 años en una cisterna en el sector de Capacito en San Luis de Guerra, provincia Santo Domingo.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el cuerpo de la fémina fue levantado con el auxilio del Cuerpo de Bomberos y, al ser examinado de manera preliminar, presentaba un golpe contundente en la frente que le habría provocado la muerte.

  • Por el hecho fueron apresados Jeison Stiven Javier Cabral, apodado "Copiloto", y Pablo Antonio Calcaño Silverio, alias "Maiki", de 43 años. 

Mientras, fue activada la búsqueda de un tercer implicado identificado como "el Patrón", a quien se le atribuye haber tenido una relación sentimental con la víctima.

Amenazas 

Según las investigaciones preliminares, existen mensajes de WhatsApp en los que este habría amenazado a la víctima con quitarle la vida.

La Policía indicó que trabaja en su plena identificación y advirtió que, conforme a los reportes, se trata de una persona que podría estar fuertemente armada.

El caso se encuentra bajo la coordinación del Ministerio Público y las investigaciones continúan en desarrollo.

    Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.