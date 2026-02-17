Policía despliega operativo en Autovía del Este tras denuncia de lanzamiento de piedras a vehículos

Vehículo cristal de la puerta roto tras ser impactado por piedras lanzadas mientras circulaba. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional desplegó un operativo preventivo en la Autovía del Este, tras la denuncia de lanzamiento de objetos contra vehículos que circulan en el tramo de La Romana próximo a la estación de peajes.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que de inmediato las autoridades en la zona activaron un dispositivo de seguridad con el objetivo de evitar que se repitan hechos similares.

Asimismo, manifestó que miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) dan seguimiento al caso para identificar y detener a los responsables.

Medidas

Pesqueira exhortó a las personas afectadas a formalizar la denuncia en caso de que aún no lo hayan hecho y aseguró que se toman las medidas correspondientes para prevenir este tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad vial.

El despliegue del operativo se produce luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a un vehículo marca Hyundai transitando por la referida vía cuando fue impactado por objetos, mientras el conductor continuaba su trayecto sin detenerse.