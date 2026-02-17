×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
autovía del Este
autovía del Este

Policía despliega operativo en Autovía del Este tras denuncia de lanzamiento de piedras a vehículos

Miembros del Dicrim dan seguimiento al caso para identificar y detener a los responsables

    Expandir imagen
    Policía despliega operativo en Autovía del Este tras denuncia de lanzamiento de piedras a vehículos
    Vehículo cristal de la puerta roto tras ser impactado por piedras lanzadas mientras circulaba. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional desplegó un operativo preventivo en la Autovía del Este, tras la denuncia de lanzamiento de objetos contra vehículos que circulan en el tramo de La Romana próximo a la estación de peajes.

    El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que de inmediato las autoridades en la zona activaron un dispositivo de seguridad con el objetivo de evitar que se repitan hechos similares.

    Asimismo, manifestó que miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) dan seguimiento al caso para identificar y detener a los responsables.

    Medidas 

    • Pesqueira exhortó a las personas afectadas a formalizar la denuncia en caso de que aún no lo hayan hecho y aseguró que se toman las medidas correspondientes para prevenir este tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad vial.
    RELACIONADAS

    El despliegue del operativo se produce luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a un vehículo marca Hyundai transitando por la referida vía cuando fue impactado por objetos, mientras el conductor continuaba su trayecto sin detenerse.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.