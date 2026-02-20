Muere conductor tras sufrir quemaduras en incendio de autobús en Verón-Punta Cana

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana sofocan el incendio de un autobús cuyo conductor sufrió quemaduras en el 95 % de su cuerpo y falleció horas después.

Falleció la mañana de este viernes el conductor que sufrió quemaduras en aproximadamente el 95 % de su cuerpo, luego de incendiarse el autobús que manejaba el día anterior en la zona de Verón-Punta Cana.

La víctima fue identificada como Ramón Antonio Castillo De Los Santos, de 36 años, quien murió alrededor de las 8:00 de la mañana en el Hospital de Verón, donde recibía atenciones médicas tras resultar con quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo.

El incendio

El hecho ocurrió la mañana del jueves, cuando el vehículo que conducía se incendió en plena vía. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, el siniestro fue notificado a las 7:44 de la mañana a la central de despacho de emergencias.

Al lugar fue enviada de inmediato la unidad B-01 de la estación central, que llegó a la escena a las 7:49 de la mañana y encontró el autobús envuelto en llamas. Los bomberos procedieron a sofocar el fuego en su totalidad.

El vehículo afectado era un autobús marca Toyota, color blanco. Las pérdidas fueron estimadas en aproximadamente un 90 %, quedando prácticamente destruido por el incendio.

Investigación en curso

Una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 trasladó al conductor alrededor de las 8:00 de la mañana al Hospital Verón Punta Cana, tras presentar múltiples quemaduras de gravedad.

Castillo De Los Santos fue ingresado al área de trauma shock, donde recibió atenciones médicas especializadas. Sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

En el momento del incidente no fue posible obtener sus datos personales, ya que sus documentos se incendiaron y no podía comunicarse por la gravedad de su estado.

Las circunstancias en que se produjo el incendio continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.