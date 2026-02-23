×
Accidente de camión en Quisqueya: conductor herido tras vuelco de vehículo

Las autoridades investigan las causas del vuelco del camión cargado de melaza en San Pedro de Macorís

  Andreina Chalas Jiménez
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Las autoridades investigan las causas del vuelco del camión cargado de melaza en San Pedro de Macorís.

El conductor de un camión tanquero resultó herido, tras producirse el vuelco del vehículo cargado de melaza, en un hecho registrado el domingo en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís.

El accidente provocó que el chofer quedara atrapado dentro de la cabina, lo que obligó a la rápida intervención de las unidades de rescate, cuyos miembros emplearon herramientas especiales para poder sacarlo.

Luego de varios minutos de labor, los socorristas lograron liberar al hombre y trasladarlo de inmediato a un centro de salud, donde fue ingresado para recibir asistencia médica.

Investigación sobre las causas del accidente

Hasta el momento, la identidad del herido no ha sido revelada.

Las autoridades competentes realizan las indagatorias correspondientes para establecer qué originó el vuelco del camión.

