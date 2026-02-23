×
Bebé abandonado
Hallan bebé abandonado en San Juan de la Maguana

Al momento del hallazgo, el bebé tenía la cabeza cubierta con un gorro, mientras la mitad de su cuerpo estaba envuelta en una funda plástica

    Expandir imagen
    Hallan bebé abandonado en San Juan de la Maguana
    Un bebé de varios meses fue encontrado abandonado en San Juan de la Maguana (FUENTE EXTERNA)

    Un bebé de varios meses de nacido fue encontrado abandonado la mañana de este lunes en San Juan de la Maguana.

    En un video que circula en redes sociales del momento en que fue hallado, se observa al infante en un contén, con un monito de bebé y un gorrito en la cabeza, mientras la mitad de su cuerpo permanecía envuelta en una funda plástica.

    En el video, se visualiza al bebé moviendo sus manos y piernas. 

    • La situación generó la intervención de los residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades del hecho.
    Se desconoce el estado de salud

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el estado de salud del bebé ni sobre la identidad de los padres o familiares del bebé.

