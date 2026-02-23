Hallan muerto a un oficial de Estado Civil en su finca en Villa Los Almácigos

Miembros de la Policía Nacional se trasladaron al lugar y permanecen a la espera del médico legista y del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Este lunes fue hallado sin vida el oficial de Estado Civil de San Ignacio de Sabaneta, Juan Alexander Tejada Lantigua, en una finca de su propiedad, ubicada en la comunidad La Ceiba Arriba, municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez.

De acuerdo con el informe preliminar de la Subdirección Regional Noroeste de Inteligencia (Dintel) con asiento en el municipio Mao, el hallazgo se produjo alrededor de las 5:15 de la mañana de este lunes, tras una llamada que alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre sin vida en la zona rural.

El hombre, de 54 años, residía en la calle Libertad de Villa Los Almácigos. Hasta el momento, según las autoridades, el cuerpo no presenta signos visibles de violencia y se desconoce la causa del fallecimiento.

Miembros de la Policía Nacional y de la División Provincial Dintel en Santiago Rodríguez se trasladaron al lugar y permanecen a la espera del médico legista y del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones formales.

Te puede interesar Arrestan a sacerdote acusado de abusar de dos hermanas en Villa Los Almácigos

Silencio, preguntas y dolor

La noticia ha generado consternación entre colegas, familiares y comunitarios, quienes describen al empleado público como un profesional reservado y dedicado a su labor. En el municipio, la información corrió con rapidez desde las primeras horas del día, dejando un ambiente de incertidumbre.

Mientras avanzan las indagatorias, las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Será el informe forense el que determine las causas exactas de la muerte de Tejada Lantigua y permita esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.