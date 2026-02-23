Un hombre fue atacado por un grupo de motoconchistas en el sector Primaveral, Villa Mella, en Santo Domingo Norte, luego de que le quitara la vida a su expareja. Se trata de Francisco Alcántara Terrero, de 48 años, quien fue arrestado en el lugar tras ser impedido de escapar por los comunitarios.

En un video que circula en redes sociales, se observa a Alcántara armado con un machete intentando agredir a los motoconchistas, mientras dos miembros de la Policía Nacional se encontraban en medio del conflicto, pero no intervienen.

Posteriormente, los motoconchistas logran detenerlo y golpearlo, momento en que los agentes intentan intervenir para controlar la situación.

El hecho ocurrió la tarde ayer domingo en una vivienda de la manzana 59 del barrio Primaveral. La víctima identificada como Ana Luisa Rosario de la Rosa, de 52 años, quien intentó refugiarse en una residencia mientras era perseguida por Alcántara.

La mujer falleció a causa de heridas cortocontundentes y golpes en la cabeza, según certificó el médico legista.

Buscan el arma

Durante el incidente, otras cuatro personas resultaron heridas al intentar intervenir en el hecho. Los lesionados presentan heridas de arma blanca y traumas diversos, por lo que recibieron atenciones médicas en centros de salud de la zona.

Alcántara Terrero, presenta una herida en la cabeza, presuntamente ocasionada por moradores del sector que intervinieron tras cometerse el hecho.

Mediante una nota de prensa, las autoridades informaron que la Policía Científica realizó el levantamiento de evidencias en la escena. El arma utilizada no fue recuperada, por lo que se realizan labores de verificación y revisión de cámaras de vigilancia para determinar su paradero.

Actualmente, el detenido se encuentra bajo custodia y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.