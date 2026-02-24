Un adolescente muere durante asalto dentro de un negocio en La Altagracia

Hombre sostiene un arma blanca en su mano. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de 16 años murió la madrugada del lunes tras resultar herido durante un presunto asalto dentro de un establecimiento comercial, ubicado en el sector Friusa, distrito municipal Bávaro-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada con las iniciales R. B. De acuerdo con el informe preliminar, el hecho fue reportado alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un menor sin vida, con signos de violencia, en la zona de Los Altos de Friusa.

Al llegar al lugar, específicamente a un negocio de repuestos de motocicletas denominado "Repuesto del Pueblo", ubicado en la avenida España, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo.

El médico legista actuante, doctor Polanco Guzmán, certificó en el acta de levantamiento que la causa del deceso fue un shock hemorrágico provocado por una herida punzopenetrante en el triángulo anterior del cuello, lado izquierdo.

Lo despojaron del dinero

Según declaró su padre, Garry Prospere, de 39 años, el adolescente tenía aproximadamente 100 mil pesos en efectivo, correspondientes a las ganancias del negocio familiar.

De acuerdo con su versión, varias personas, aún en proceso de identificación, habrían penetrado por la parte trasera del establecimiento, donde el menor se encontraba en una habitación, le ocasionaron la herida mortal y lo despojaron del dinero.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santo Domingo, para los fines correspondientes.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para identificar y apresar a los responsables de este hecho.