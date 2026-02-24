Policía mata a un hombre en supuesto intercambio de disparos en Santo Domingo Este

Johan Manuel Familia, alias "Sin Luz", murió tras un alegado intercambio de disparos con agentes del Dicrim en el municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre cayó abatido tras un alegado intercambio de disparos con una patrulla de la División de Investigación (Dicrim), durante un operativo realizado en el municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Johan Manuel Familia, alias "Sin Luz", quien tenía una orden de arresto en su contra y era buscado por su presunta participación en un homicidio, varias tentativas de homicidio y otros hechos delictivos ocurridos en el Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la policía, el hecho ocurrió la mañana del lunes 23 de febrero, cuando miembros del Dicrim realizaban labores de localización en el sector de Invivienda.

Posteriormente, los agentes visualizaron al apodado "Sin Luz", quien, al notar la presencia policial, sin mediar palabras, emprendió a tiros contra la patrulla con una pistola calibre .45, marca no legible, numeración RIA1948727, según el comunicado.

Ante la agresión, los miembros actuantes se vieron en la obligación de repeler el ataque, resultando el individuo con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Posteriormente fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-91812-am-b418cdd7.jpeg Pistola calibre .45 ocupada a "Sin Luz" será analizada por la Policía Científica. (FUENTE EXTERNA)

Múltiples delitos

Familia era requerido mediante la orden de arresto No. 0067-febrero-2026 y, según la entidad del orden, era señalado como presunto autor de la muerte por herida de bala de Amezón Stiven y/o Alexander Payano, alias "Eminen", así como de ocasionar heridas del mismo tipo a Oliver Arturo Paredes, Héctor Olvardo Mateo García y Esteuris Cuevas, alias "Macamba", en un hecho ocurrido el pasado 26 de enero en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

Asimismo, en redes sociales se había difundido un video en el que el hoy occiso presuntamente despojaba a una ciudadana de sus pertenencias a punta de pistola en el Distrito Nacional.

Las autoridades informaron que el arma ocupada será enviada a la Policía Científica para los análisis correspondientes.