Tres abatidos en la primera semana del nuevo director de la Policía

La gestión de Andrés Modesto Cruz inicia con tres muertes en operativos ( ARCHIVO/DL )

El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz ha cumplido su primera semana al frente de la Policía Nacional y el conteo de civiles abatidos ya marca tres abatidos.

Tres hombres han caído bajo el fuego de agentes policiales en episodios que la uniformada califica como enfrentamiento bajo el recurrente sello de "intercambios de disparos", según los reportes emitidos.

El caso más reciente se conoció el lunes, horas después del apagón que afectó amplios sectores del país cuando agentes de la Policía identificaron a Johan Manuel Familia, alias "Sin Luz", quien era buscado mediante orden de arresto por su presunta participación en un homicidio y otros hechos delictivos en el Distrito Nacional.

De acuerdo a la versión de la fuerza del orden, miembros de la División de Investigación de Santo Domingo Este realizaban labores de localización en el sector Invivienda cuando visualizaron al hombre, quien al percatarse de la presencia de los agentes, este habría abierto fuego contra la patrulla con una pistola calibre 45, marca no legible.

Mediante un comunicado, Policía señaló que "ante la agresión, los miembros actuantes se vieron en la obligación de repeler el ataque", resultando el individuo con múltiples heridas de balas. Posteriormente, Familia fue trasladado al Hospital Doctor Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Historial

La Policía informó sobre la difusión de un vídeo en el que se observaba al hoy occiso presuntamente despojar a una ciudadano de sus pertenencias a punta de pistola en sectores del Distrito Nacional.

En cuanto al arma ocupada en los hechos delictivos, informaron que será remitida a la Policía Científica para los análisis correspondientes.

Las autoridades reiteraron que continuará trabajando en la localización y captura de personas requeridas por la justicia, asegurando el cumplimiento del debido proceso.

Caen dos en Azua Tres días después de la designación del nuevo director policial, la institución informó sobre el deceso de Yamal Anthony Núñez Vargas y de otro hombre identificado como "Julio 30-30" y/o "Julio Voltio", quienes eran buscado por la muerte de una joven de 22 años que se desplazaba junto a varios acompañantes, entre ellos una exponente urbana conocida como Masha. Según el informe oficial, ambos enfrentaron a tiros a una patrulla del Dicrim en la playa Los Negros, provincia Azua, cuando alegadamente intentaban salir del país.