Policía apresa a dos presuntos delincuentes acusados de atracar a heladero en La Romana
Al momento de su detención, a los implicados les fue ocupada un arma de fabricación no industrial
Agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres, señalados como responsables de despojar de sus pertenencias a un vendedor de helados durante un asalto perpetrado en la vía pública, hecho ocurrido en la provincia La Romana.
Los detenidos fueron identificados como Jeremy Santana de Paula, alias "Habichuelita", y Juan Manuel Medina, de 19 años, quienes presuntamente se dedicaban a cometer asaltos mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta.
- De acuerdo con el informe policial, ambos individuos fueron captados por cámaras de vigilancia en el momento en que despojaban al heladero del dinero producto de la venta del día, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en las redes sociales.
Ocupan arma
Al momento de su detención, a los implicados les fue ocupada un arma de fabricación no industrial, la vestimenta que habrían utilizado durante el asalto y el vehículo tipo pasola en el que se movilizaban.
Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.