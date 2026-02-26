×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Atraco
Atraco

Policía apresa a dos presuntos delincuentes acusados de atracar a heladero en La Romana

Al momento de su detención, a los implicados les fue ocupada un arma de fabricación no industrial

    Expandir imagen
    Policía apresa a dos presuntos delincuentes acusados de atracar a heladero en La Romana
    Cámaras de vigilancia captan a los dos presuntos asaltantes se desplazan en una pasola tras cometer un robo, en la provincia La Romana. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres, señalados como responsables de despojar de sus pertenencias a un vendedor de helados durante un asalto perpetrado en la vía pública, hecho ocurrido en la provincia La Romana.

    Los detenidos fueron identificados como Jeremy Santana de Paula, alias "Habichuelita", y Juan Manuel Medina, de 19 años, quienes presuntamente se dedicaban a cometer asaltos mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta.

    • De acuerdo con el informe policial, ambos individuos fueron captados por cámaras de vigilancia en el momento en que despojaban al heladero del dinero producto de la venta del día, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en las redes sociales.

    Ocupan arma

    Al momento de su detención, a los implicados les fue ocupada un arma de fabricación no industrial, la vestimenta que habrían utilizado durante el asalto y el vehículo tipo pasola en el que se movilizaban.

    Expandir imagen
    Infografía
    Uno de los detenidos sostiene el arma de fabricación artesanal ocupada durante su arresto por el asalto al heladero en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.