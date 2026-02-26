La Policía Nacional informó que identificó a un ciudadano haitiano como el presunto autor del crimen de un hacendado en el sector Cabirmota, en la provincia La Vega.

El presunto homicida fue identificado como Timen Sea, quien se encuentra prófugo.

El extranjero es señalado como el responsable de darle muerte a José Florentino Marte Ulerio, cuyo cuerpo fue hallado en un pozo séptico con una herida de arma blanca en el cuello.

De acuerdo con el informe preliminar, Timen Sea laboraba en la finca propiedad del hoy occiso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-94804-am-625a3d90.jpeg Timen Sea, señalado como presunto autor del homicidio del hacendado José Florentino Marte Ulerio en La Vega, permanece prófugo mientras la Policía Nacional mantiene activa su búsqueda. (FUENTE EXTERNA)

Emprendió la huida

Las investigaciones indican que, tras cometer el hecho, el sospechoso huyó junto a su pareja en una motocicleta propiedad de la víctima.

En la escena las autoridades ocuparon un machete, que habría sido utilizada para perpetrar el crimen.

Desde la Policía Nacional informaron que mantienen activa la búsqueda del presunto agresor con el objetivo de apresarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.