Cabo muere baleado en Los Alcarrizos; Policía activa persecución contra implicados

El cabo de la Policía Nacional Carlos Manuel Canario, de 27 años, murió la madrugada de este sábado tras ser impactado por un disparo durante un ataque armado ocurrido en el sector El Chabón, municipio Los Alcarrizos.

El hecho se registró alrededor de la 1:00 a.m. en la calle Luperón, frente a un centro de diversión, donde el alistado policial compartía con un conocido cuando fue sorprendido por cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas. Los atacantes abrieron fuego contra el agente, ocasionándole una herida mortal.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar del médico legista, el cabo falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región nasal derecha, con entrada sin salida.

Recuperan arma del agente

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron 16 casquillos calibre 9 milímetros como parte de las evidencias balísticas levantadas. Además, fue recuperada el arma de reglamento del agente, la cual se encuentra bajo análisis dentro del proceso investigativo.

Identifican a dos de los matadores

Las autoridades identificaron de manera preliminar a dos de los presuntos implicados, conocidos como "Jordan" y "Esmailin", mientras continúan las labores para ubicar a los demás involucrados.

La institución del orden expresó que trabaja para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia, al tiempo que destacó la trayectoria del cabo Carlos Manuel Canario, quien perdió la vida en un hecho violento que enluta a sus familiares y a la institución.