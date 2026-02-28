Mujer mata a su pareja sentimental en Consuelo, San Pedro de Macorís

Imagen ilustrativa. La herida de arma blanca fue propinada a Daniel Santana por su pareja sentimental. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer ultimó a su pareja sentimental durante un hecho ocurrido la noche de este sábado en el municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Daniel Santana, quien falleció a causa de una herida de arma blanca. Por el hecho es señalada su pareja, Yeisly Teresa Jorge.

De acuerdo con informaciones preliminares, tras el suceso la presunta agresora se entregó a las autoridades, donde ofreció su versión de los hechos y alegó que actuó en defensa propia.

Declaraciones de la presunta agresora

Según su declaración, la situación se originó luego de que el hoy occiso llegara a la vivienda y comenzara a provocar destrozos.

"Nosotros estábamos bien durante todo el día, pero en la noche él llegó rompiéndome todo. Yo nunca lo había visto así. Cuando vino hacia mí con el cuchillo en la mano, me quité. Lo hice en defensa propia", expresó la mujer.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar responsabilidades.