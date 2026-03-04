Han pasado tres años y en la casa de Darlys José Ruiz Féliz el dolor sigue intacto. Sus familiares aún esperan respuestas por la muerte del joven herrero, ultimado en el 2022 en el barrio Los Sanjuaneros, sector Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Darlys tenía 22 años. Era trabajador, estudiante y, según sus parientes, sin antecedentes de problemas o enfrentamientos. "Ni siquiera existía una relación previa", aseguran al referirse a los hombres que ellos señalan por el hecho, identificados solo por los apodos "Caramelo", "Calderón", "Jhon", "Maiker" y "Químico", quienes —afirman— continúan en libertad.

Mediante un comunicado de prensa, la familia detalla que el joven fue interceptado por varios individuos y que, hasta el día de hoy, no entienden qué motivó el crimen. Asimismo, la falta de respuestas oficiales ha profundizado su angustia.

La misma respuesta

Dicen que han acudido en múltiples ocasiones a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde interpusieron formalmente la querella, pero que siempre reciben la misma respuesta: "que existen numerosos casos pendientes de investigación".

Entre lágrimas y frustración, a través de un video, la abuela del fallecido insistió en que no quieren tomar la justicia por sus manos. Solo piden que el caso no quede en el olvido y que los responsables sean apresados.

"Yo quiero justicia", repite, con la esperanza de que la muerte de Darlys no quede impune. Al tiempo, los familiares solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones y proceder con el arresto de los señalados para que respondan por el hecho.