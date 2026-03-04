×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Exigen Justicia
Exigen Justicia

VIDEO | Familiares de un joven ultimado en Herrera en 2022 claman el arresto de los implicados

La familia detalla que el joven fue interceptado por varios individuos y que, hasta el día de hoy, no entienden qué motivó el crimen

    Han pasado tres años y en la casa de Darlys José Ruiz Féliz el dolor sigue intacto. Sus familiares aún esperan respuestas por la muerte del joven herrero, ultimado en el 2022 en el barrio Los Sanjuaneros, sector Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

    Darlys tenía 22 años. Era trabajador, estudiante y, según sus parientes, sin antecedentes de problemas o enfrentamientos. "Ni siquiera existía una relación previa", aseguran al referirse a los hombres que ellos señalan por el hecho, identificados solo por los apodos "Caramelo", "Calderón", "Jhon", "Maiker" y "Químico", quienes —afirman— continúan en libertad.

    • Mediante un comunicado de prensa, la familia detalla que el joven fue interceptado por varios individuos y que, hasta el día de hoy, no entienden qué motivó el crimen. Asimismo, la falta de respuestas oficiales ha profundizado su angustia.

    La misma respuesta

    Dicen que han acudido en múltiples ocasiones a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde interpusieron formalmente la querella, pero que siempre reciben la misma respuesta: "que existen numerosos casos pendientes de investigación".

    RELACIONADAS

    Entre lágrimas y frustración, a través de un video, la abuela del fallecido insistió en que no quieren tomar la justicia por sus manos. Solo piden que el caso no quede en el olvido y que los responsables sean apresados.

    "Yo quiero justicia", repite, con la esperanza de que la muerte de Darlys no quede impune. Al tiempo, los familiares solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones y proceder con el arresto de los señalados para que respondan por el hecho.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.