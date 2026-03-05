Hallan dos personas calcinadas tras incendio de vivienda en San Rafael del Yuma

Vivienda calcinada donde murieron dos personas tras un incendio que redujo la estructura a cenizas. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas fueron encontradas calcinadas la mañana de este jueves entre los escombros de una vivienda que se incendió en una zona rural del municipio de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

De acuerdo con informaciones preliminares, la estructura afectada era una casucha construida de madera y techada de zinc, la cual quedó completamente destruida por el fuego.

Al presentarse en el lugar, las autoridades observaron entre los restos de la vivienda dos cuerpos humanos calcinados, los cuales se encontraban debajo de los escombros y de varias planchas de zinc de la estructura.

Uno de los fallecidos fue identificado como Bryan Ramírez, de 19 años, mientras que la identidad de la segunda víctima aún no ha sido establecida por las autoridades.

Realizaban trabajos en la finca

Presuntamente, el propietario del terreno, Nerico Espíritu Santo, explicó a las autoridades que las personas fallecidas habían sido contratadas para realizar trabajos de empalizada de alambre en la finca, la cual se encontraba en proceso de reparación.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio. Al lugar acudieron representantes del Ministerio Público y miembros de distintas autoridades policiales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Al cierre de esta noticia se estaba a la espera de la llegada del médico legista para realizar el levantamiento de los cadáveres y continuar con el proceso legal correspondiente.