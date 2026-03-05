Interpol desmantela red de abuso infantil internacional: dos detenidos en República Dominicana

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos vinculados con el abuso sexual de dos menores. ( ARCHIVO )

Dos personas fueron arrestadas en República Dominicana durante una operación internacional contra la explotación sexual infantil que permitió rescatar a 65 víctimas y detener a 60 sospechosos en nueve países de Latinoamérica y el Caribe, informó este jueves la agencia policial Interpol. La información fue divulgada por la agencia EFE.

La operación, denominada Eclipse, se desarrolló durante once meses y concluyó en enero. Participaron Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Según Interpol, la mayoría de las víctimas tenían entre cinco y 13 años y el 80 % eran niñas.

En el caso dominicano, las autoridades detuvieron a dos sospechosos vinculados con el abuso sexual de dos menores de 10 y 13 años.

Entre los arrestados figura la madre de las víctimas, acusada de facilitar y participar en los abusos. El otro detenido es un delincuente sexual que residía con las menores.

De acuerdo con Interpol, la investigación permitió incautar material relacionado con explotación sexual infantil, lo que condujo a nuevas líneas de investigación y a la posible identificación de otras víctimas.

El operativo también incluyó cooperación entre autoridades dominicanas y panameñas. Esa coordinación permitió localizar en territorio dominicano a dos sospechosos buscados por Panamá por delitos sexuales.

Tras su identificación, se inició un proceso de extradición para que ambos enfrenten cargos ante la justicia panameña.

Operación Eclipse

La operación Eclipse se enfocó en identificar redes de producción y distribución de material de explotación sexual infantil y en localizar a las víctimas.

Interpol indicó que los presuntos responsables tenían diferentes vínculos con los menores. Entre ellos figuran familiares, amigos, vecinos y educadores, además de agresores que operaban a través de internet o viajaban a otros países para cometer los delitos.

Menores rescatados

Los menores rescatados durante el operativo recibieron protección por parte de las autoridades de los países participantes.

Uno de los casos destacados ocurrió en Panamá, donde la investigación permitió identificar a una víctima que permanecía sin identificar en la base de datos de Interpol desde hacía más de una década.

En Costa Rica, los investigadores localizaron a una menor cuyo agresor se había hecho pasar por una celebridad en internet para ganarse su confianza. Posteriormente utilizó amenazas contra su familia para mantener el control sobre la víctima.

Interpol señaló que el intercambio de información entre los países participantes fue clave para identificar a las víctimas, rastrear a los sospechosos y avanzar en los procesos judiciales.