Tres personas mueren en accidente de tránsito en San Pedro de Macorís

El conductor del vehículo se presentó ante las autoridades para colaborar con la investigación del accidente

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Tres personas mueren en accidente de tránsito en San Pedro de Macorís
En San Pedro de Macorís, un accidente de tránsito resultó en la muerte de tres personas tras el choque de una motocicleta. (ARCHIVO)

Tres personas perdieron la vida la noche del jueves 5 de marzo durante un accidente de tránsito en la Autovía del Este, próximo a la entrada de la comunidad H3, perteneciente al municipio de Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.

Las víctimas fueron identificadas como Apdias Samedi, de 31 años; Nehemy André, de 54, y Samie Pierre, de 35 años, quienes murieron en la escena.

De acuerdo con las informaciones, el accidente ocurrió cuando la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas fue impactada por una yipeta.

Acciones de las autoridades tras el incidente

Según los datos, el conductor del vehículo se puso a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Al lugar se presentaron miembros de la Defensa Civil, Policía Nacional, miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, y un médico legista para el levantamiento de los cuerpos.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.