Maestra detenida por agredir a niña de dos años en preescolar dijo atravesar un cuadro depresivo

La maestra deberá responder ante la justicia por agredir a la menor de dos años. ( ARCHIVO )

Una profesora fue arrestada este viernes luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa cometer una agresión contra una niña de dos años en el centro de estimulación temprana Little Step, ubicado en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

La detenida fue identificada como Yamelsy Matos Beltré, quien, según las autoridades del centro, admitió haber cometido la agresión que quedó captada en el audiovisual, donde se observa cuando obliga a la menor a ingerir su propio vómito.

Tras la difusión del video, agentes de la Policía Nacional, junto a autoridades del Ministerio de Educación, se presentaron en el centro educativo, situado en la calle Costa Rica del referido sector, para iniciar las investigaciones y proceder con el arresto de la docente.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Centro de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, donde será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La directora del centro, Sindy Vargas, calificó el hecho como una situación "penosa" y aseguró que el plantel colaborará con las autoridades en el proceso de investigación.

"Lo más importante ahora mismo es el bienestar de la bebé y de su familia, porque la integridad de esa niña fue violentada", expresó al referirse al incidente.

Vargas afirmó que la maestra deberá responder ante la justicia por lo ocurrido y reiteró que el centro asume la responsabilidad institucional de dar la cara ante los padres y las autoridades.

De su lado, el abogado de los propietarios del colegio, Emilio López, señaló que la docente manifestó estar atravesando un cuadro de depresión, relacionado con la reciente muerte de una amiga cercana y otros asuntos personales.

"Hace un mes de le murió su mejor amiga, una persona que viene de padres disfuncionales, huérfana, la situación se le salió de las manos", dijo.

Agregó que la mujer dijo estar complemente arrepentida y "no ha parado de llorar", expresó.

Policía saca arma a periodistas

Momentos de tensión se registraron durante el traslado de la profesora Yamelsy Matos Beltré hacia la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

El incidente ocurrió pasadas las 11:00 de la mañana, cuando agentes de la Policía Nacional se disponían a trasladar a la docente para los procedimientos correspondientes ante el Ministerio Público.

Durante el operativo se produjo un altercado cuando un familiar de la profesora agredió con una sombrilla a una periodista que cubría el hecho, propinándole golpes en los brazos y la espalda.

En medio del incidente, un agente policial roció gas pimienta en el lugar, lo que afectó a los miembros de la prensa presentes, y posteriormente manipuló su arma de reglamento, generando mayor tensión en la escena.

Tras lo ocurrido, al lugar acudió el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien realizó un levantamiento de los hechos para determinar responsabilidades por el altercado.