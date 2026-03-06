Un agente policial lanzó gas pimienta y posteriormente sobó su arma de reglamento contra periodistas que cubrían el traslado de una maestra acusada de maltratar a una niña de dos años en un centro educativo del municipio Santo Domingo Este.

Las acciones abusivas del agente quedaron captadas en video y se registraron la mañana de este viernes en la parte frontal del preescolar.

Mientras los reporteros se acercaban para intentar obtener declaraciones de la acusada , el agente respondió rociando gas pimienta contra los miembros de la prensa.

Posteriormente, cuando los periodistas continuaban realizando su labor cerca del vehículo en que este se transportaba, el agente se desmontó de la guagua y fue captado "sobando" su arma de reglamento, en un gesto que fue interpretado por los comunicadores como una forma de intimidación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-11141-pm-bc0d3808.jpeg Policía es captado sobando su arma mientras periodistas cubrían el traslado de la maestra detenida. (FUENTE EXTERNA)

Policía admite el uso de la fuerza

Tras la difusión de los videos, el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, se presentó en la escena y admitió que se trató de "un uso desproporcionado de la fuerza", tras asegurar que el hecho será investigado.

"Estamos aquí dando la cara como vocero de nuestra Policía Nacional y en representación de nuestro señor director general, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, para reiterar que las malas actuaciones de nuestros agentes son inaceptables y este caso evidentemente será conocido por los organismos de control interno", expresó Pesqueira.

El vocero indicó que el comportamiento del agente será investigado por los organismos internos de control y que, de ser necesario, el caso podría ser remitido al Ministerio Público.

"Esa persona a la cual ustedes hacen referencia ya los organismos de control interno están avisados... está debidamente identificado y será sometido ante el Ministerio Público en caso de que la investigación así lo amerite", agregó el vocero.

Asimismo, la Policía informó que también buscan a una pariente de la maestra detenida, quien presuntamente agredió a una de las periodistas con una sombrilla durante el incidente.