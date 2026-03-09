Uso de pasamontañas durante asalto revive el debate si se debe prohibir la pieza de moda

Dos hombres a bordo de una motocicleta, uno de ellos lleva un pasamontañas para cubrir su rostro, momentos antes de asaltar a una mujer en el Centro Histórico de la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un pasamontañas es una prenda de tela diseñada para cubrir toda la cabeza hasta el cuello, dejando visibles solo algunas partes del rostro, como los ojos y la nariz.

Su función original es proteger del frío extremo, especialmente en zonas montañosas y climas invernales, aunque con el tiempo su uso se extendió a ámbitos militares, deportivos y urbanos.

Este accesorio traducido al inglés como "balaclava", tiene antecedentes en el siglo XIX. Su nombre y uso se popularizó tras la Batalla de Balaclava en 1854, durante la Guerra de Crimea, cuando tropas británicas recibieron gorros tejidos para protegerse del intenso frío cerca de la ciudad de Balaklava.

Con el paso del tiempo, la prenda dejó de ser exclusivamente militar y comenzó a utilizarse en deportes de motor y otras actividades.

En los últimos años, esta prenda se ha vuelto cada vez más visible en las calles de República Dominicana, especialmente entre motociclistas y jóvenes influenciados por la moda urbana. Sin embargo, también se ha convertido en motivo de debate por su uso en hechos delictivos, ya que permite ocultar la identidad de quien la lleva.

El tema volvió a la palestra tras un hecho ocurrido el pasado domingo en el Centro Histórico de la provincia Santiago. Allí, el conductor de un vehículo Hyundai Sonata embistió a dos hombres que asaltaron a una mujer en la intersección de las calles Salvador Cucurullo y Duarte.

Las cámaras de seguridad muestran que los hombres se desplazaban en una motocicleta y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. Tras el impacto del vehículo, ambos abandonaron la escena corriendo.

Casos como este han reforzado la percepción de que muchos actos delictivos en el país son cometidos por individuos que utilizan esta prenda para evitar ser identificados.

De prenda funcional a moda urbana

En el ámbito urbano, el pasamontañas fue adoptado por subculturas juveniles, deportistas de motor y artistas de hip hop, convirtiéndose en un accesorio de moda en ciudades de Estados Unidos y Europa durante las décadas de 2000 y 2010.

Posteriormente, marcas de ropa y diseñadores lo incorporaron a colecciones de invierno y moda callejera, lo que amplió su presencia en distintos contextos.

En el país, la prenda volvió a ganar visibilidad durante la pandemia de COVID-19, cuando el uso de accesorios para cubrir el rostro se hizo común. Luego, su uso se mantuvo dentro de la estética de la moda urbana y la cultura musical, particularmente en el rap y el dembow.

Un accesorio de fácil acceso

En el mercado, los pasamontañas son relativamente económicos. En plataformas de comercio electrónico como Amazon, Shein y eBay, sus precios oscilan entre 2 a 15 dólares. Otros pueden costar hasta más de 25 dólares, dependiendo de la marca que elabora la pieza.

En el mercado dominicano pueden encontrarse entre 150 y 500 pesos, aunque algunos modelos especializados para deportes o climas fríos pueden superar los 900 pesos.

La discusión sobre si su uso debe ser regulado o restringido, especialmente entre motociclistas, sigue abierta en el país, en medio de preocupaciones por seguridad y delincuencia.

Operativos policiales

En junio de 2024, la Policía Nacional realizó operativos en Santiago contra personas que transitaban por las calles con el uso de pasamontañas.

En ese momento, el entonces director regional Cibao Central, Juan Bautista Jiménez Reinoso, explicó que se haría cumplir la normativa que prohíbe desplazarse por la vía pública con máscaras faciales que impidan la identificación.

Durante los primeros cuatro días de esas acciones, las autoridades reportaron la detención de al menos 180 personas que utilizaban pasamontañas u otros objetos para cubrir su rostro.

A pesar de estos operativos, en el país no existe una prohibición general del uso de esta prenda.

Leer más Policías perseguirán a ciudadanos que circulen con pasamontañas en calles de Santiago