Un hombre intentó agredir con un machete a una mujer, en un hecho ocurrido ayer domingo en la avenida principal Manuela Diez Jiménez, en El Seibo.

Se trata de Enestor Díaz Rodríguez, de 63 años, quien presuntamente provocó el incidente luego de que impactará con su vehículo la motocicleta que conducía la señora Elisabel Reyes, lo que ocasionó que esta cayera al pavimento.

Posteriormente, en un video que circula en redes sociales se observa al hombre persiguiendo a la mujer con un machete en las manos, aparentemente con la intención de agredirla, luego de que esta le reclamara por lo ocurrido. En el video también se aprecia a Reyes corriendo para evitar ser alcanzada por Díaz Rodríguez.

Intervención de los comunitarios

Ante la situación, varios ciudadanos que se encontraban en el lugar intervinieron para intentar despojar a Rodríguez del arma blanca.

Tras el incidente, el hombre fue apresado por agentes de la Policía Nacional.