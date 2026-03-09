×
Tres policías resultan heridos en accidente de tránsito en El Valle de Hato Mayor

Tras la alerta, una unidad de los bomberos fue despachada de inmediato hacia el lugar del incidente

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Tres policías resultan heridos en accidente de tránsito en El Valle de Hato Mayor
Al llegar a la escena, los socorristas encontraron involucrada una camioneta perteneciente a la Policía Nacional, en la cual se trasladaban varios miembros de esa institución. (FUENTE EXTERNA)

Tres miembros de la Policía Nacional resultaron heridos la tarde de este lunes, tras verse involucrados en un accidente de tránsito ocurrido en el sector Cabao, en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor.

De acuerdo con informaciones suministradas por el Cuerpo de Bomberos de El Valle, el hecho se registró aproximadamente a las 3:30 de la tarde, momento en que la institución recibió una notificación sobre el accidente.

Tras la alerta, una unidad de los bomberos fue despachada de inmediato hacia el lugar del incidente. Al llegar a la escena, los socorristas encontraron involucrada una camioneta perteneciente a la Policía Nacional, en la cual se trasladaban varios miembros de esa institución.

Como resultado del accidente, tres agentes policiales resultaron con heridas, por lo que los organismos de emergencia procedieron a asegurar el área, brindar asistencia inicial a los afectados y coordinar las labores de atención junto a las demás unidades presentes.

En el operativo trabajaron de manera conjunta el Cuerpo de Bomberos de El Valle, miembros de la Policía Nacional y tres unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Las autoridades destacaron que, gracias a la rápida respuesta y coordinación interinstitucional, se logró brindar atención oportuna a los heridos y mantener el control de la situación.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.