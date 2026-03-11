La madre de David Jiménez Féliz entregó voluntariamente ante las autoridades a su hijo, de 18 años, luego que fuera identificado como uno de los implicado en el asalto a una mujer en el Centro Histórico de Santiago, hecho que se hizo viral luego de que un conductor frustrara el robo al embestir la motocicleta en la que se desplazaban los ladrones.

La entrega se realizó ante la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional. Durante el proceso, la madre del joven explicó que decidió presentarlo voluntariamente para que responda ante la justicia y evitar que “lo quiten del medio”.

Según indicó, es la primera vez que su hijo aparece vinculado a un caso de esta naturaleza. "Es la primera vez que aparece en la noticia", declaró y defendió que habitualmente su hijo es un joven trabajador.

“Él se busca su dinero”

La mujer defendió el carácter de Jiménez Féliz y explicó que su hijo trabaja en un lavadero de vehículos, donde —según dijo— es conocido como una persona responsable.

“Él se busca su dinero… sencillo, porque él se busca su dinero, ¿entiendes? Pero no por esas cosas”, expresó al afirmar que el joven suele ganarse la vida de forma honesta.

Pide respeto a los derechos de su hijo

Durante sus declaraciones, la madre manifestó preocupación por la integridad física del joven mientras permanezca bajo custodia.

Según afirmó, anteriormente tuvo un percance con un agente de una unidad Dicrim en Plaza Valerio, identificado con el apellido Soto, quien —según denunció— habría emitido amenazas contra su hijo.

Por esa razón, solicitó a las autoridades y a los medios presentes que se respeten los derechos del joven y que no sea agredido.

Contexto del caso

David Jiménez Féliz se suma a Cristofer Torres Ortiz, quien se había entregado previamente y admitió su participación en el hecho, alegando problemas de salud mental.

Ambos son acusados de despojar de su cartera a una mujer en la calle Salvador Cucurullo, en el Centro Histórico de Santiago.

Durante el incidente, fueron impactados por un vehículo Hyundai Sonata conducido por Woodson Jacques, quien reaccionó al presenciar el asalto y embistió la motocicleta con el objetivo de impedir la huida.

Próximos pasos judiciales

El general Jesús Rafael Tejada Tejada informó que a los detenidos se les garantizará el respeto de sus derechos conforme a lo establecido por la ley.

Indicó además que ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes en las próximas horas.