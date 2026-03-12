La Policía ultima a presunto delincuente conocido como “Capital” en Salcedo

De acuerdo a la Policía, en el lugar del hecho se ocuparon dos porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, encontradas entre las pertenencias del fallecido. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional ultimaron ayer miércoles a un presunto delincuente en un hecho ocurrido en el sector La Seiba, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

De acuerdo con la institución del orden, el individuo falleció mientras recibía atenciones médicas luego de resultar herido durante un enfrentamiento con una patrulla del Dicrim.

El occiso fue identificado como Miguel Antonio Hidalgo González, alias “Capital” y/o “Plasma”, de 36 años.

La Policía dijo que Miguel Antonio era activamente buscado mediante orden de arresto y que, al ser depurado en los archivos policiales, figuraba con registros previos vinculados a casos investigados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Detalles del "enfrentamiento"

A través de una nota de prensa, la Policía indicó que Hidalgo González resultó con herida por proyectil de arma de fuego tras presuntamente enfrentar a tiros a los agentes que realizaban labores de investigación en la zona.

"El informe preliminar plantea que al momento del incidente el individuo se desplazaba en una motocicleta y, al notar la presencia policial, habría realizado disparos contra la patrulla actuante, originándose un enfrentamiento en el que resultó herido", detalló.

De acuerdo a las autoridades, “Capital” fue trasladado al Hospital Municipal de Villa Tapia, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Recolección de evidencias

“En el lugar del hecho, miembros de la Policía Científica recolectaron un arma de fuego tipo pistola calibre .45 y evidencias balísticas, que serán sometidas a los análisis correspondientes”, indica la nota.

Asimismo, se ocuparon dos porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, encontradas entre las pertenencias del fallecido, según el parte policial.

La Policía indicó que las evidencias ocupadas serán analizadas como parte del proceso investigativo.