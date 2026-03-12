Apresan a un hombre acusado de herir con un arma blanca a su pareja en El Seibo

Un agente policial traslada a un hombre detenido. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue apresado por las autoridades policiales luego de ser acusado de herir con un arma blanca a su pareja, en un hecho ocurrido en la provincia El Seibo.

Se trata de Rudy Monegro, quien era activamente buscado por las autoridades tras darse a la fuga luego de comer el hecho. El incidente ocurrió la noche del lunes 9 de marzo, próximo a un basurero en la carretera que conduce hacia el distrito municipal Pedro Sánchez.

La víctima fue identificada como Juana María Medina, quien según el diagnóstico médico presenta múltiples heridas de arma blanca en el abdomen. La mujer fue trasladada al Hospital Teófilo Hernández, donde recibió atención médica.

La directora del centro de salud, Margarita Chovet, informó a los medios que la joven se encuentra estable.

"No se perdió tiempo, con ella inmediatamente se actuó y hasta ahora ella está bien", expresó la doctora.

Piden accionar de las autoridades

De acuerdo con familiares de la víctima, el agresor presuntamente quería obligarla a vivir con él, por lo que pidieron que se haga justicia, debido que, aunque no la mató, fue un intento de asesinato. Asimismo, destacaron que la mujer trabaja como banquera y es una persona trabajadora y esforzada.

Las autoridades indicaron que continúan investigando las circunstancias del hecho, mientras que el detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.