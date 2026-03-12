Encapuchados asaltan a clientes mientras jugaban dominó en un colmado en Navarrete

Momento en que varios hombres armados irrumpen en un colmado de Navarrete y obligan a los presentes a tirarse al suelo durante un asalto. ( FUENTE EXTERNA )

Varios hombres encapuchados y armados asaltaron a los clientes y empleados de un colmado, en el sector Villa Tabacalera, municipio Navarrete, en la provincia Santiago.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento portando pistolas y, bajo amenazas, ordenaron a todas las personas presentes que se lanzaran al piso.

Acto seguido, despojaron a las víctimas de sus pertenencias.

Entre los afectados figuran varias personas que jugaban dominó en el negocio, quienes fueron sorprendidas por los delincuentes.

El hecho, registrado la noche del miércoles 11 de marzo, quedó captado por una cámara de seguridad del establecimiento. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

Sobre el caso, la vocera de la Policía Nacional en Santiago, Fiordaliza Popa Arias, informó que agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) ya se trasladaron al lugar para realizar los levantamientos correspondientes.

Identifican a los responsables

La portavoz explicó que los presuntos responsables del asalto ya habrían sido identificados por los investigadores.

Popa Arias aseguró que los equipos policiales trabajan activamente para localizar y apresar a los implicados en el asalto ocurrido en el establecimiento comercial.

La vocera también exhortó a los sospechosos a entregarse por la vía que consideren pertinente, al advertir que los agentes continuarán las labores de búsqueda hasta lograr su captura.