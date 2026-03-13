¿Cuánto habrían pagado por el asesinato del empresario español en Valverde?

Antonio Jiménez López, empresario español de 78 años, fue hallado muerto en septiembre de 2025 dentro de un vehículo en la comunidad El Maizal, municipio Esperanza, provincia Valverde. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El plan orquestado para llevar a cabo el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López , de 78 años, habría sido acordado por un pago de 400 mil pesos, según los resultados de la investigación presentada este viernes por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, el plan para quitarle la vida al ciudadano español fue planificado desde el año 2024, por su esposa, Patria Eridania Gómez Jiménez, señalada como autora intelectual del crimen.

Según las autoridades, del monto acordado se entregó una primera partida de 200 mil pesos en 2024 para ejecutar el asesinato en momentos en que Jiménez López se encontraba en República Dominicana. Sin embargo, el plan no pudo concretarse debido a que la víctima adelantó su regreso a España.

"Los investigadores establecieron que Leonardo Cruz (detenido) contactó a Lorenzo Osoria López (a) Chacho, a quien le entregó RD$200,000 como adelanto del pago acordado para ejecutar el crimen, comprometiéndose a completar otros RD$200,000 una vez se materializara el crimen. Posteriormente, Osoria López contactó a Julio César López Michel, quien habría aceptado participar en la ejecución del homicidio", establecen las autoridades.

Los investigadores explicaron que cuando Antonio Jiménez López regresó a República Dominicana, un año después, los implicados retomaron el plan que había quedado pendiente y finalmente lo mataron, en septiembre de 2025, en la comunidad El Maizal, municipio Esperanza, provincia Valverde.

Los detenidos

Por este caso, las autoridades arrestaron a seis personas que habrían participado en diferentes roles dentro de la trama criminal.

Entre los detenidos figura la esposa del hoy occiso, Patria Eridania Gómez Jiménez, señalada como la persona que habría financiado y coordinado el homicidio junto a su compadre, Ángel Simeón Ramírez, considerado coautor intelectual.

También fueron arrestados Leonardo Cruz, alias "Leo", quien habría colaborado en la planificación; Lorenzo Osorio López, alias "Chacho", señalado como intermediario; Julio César López Michel, identificado como el presunto autor material del crimen, y Jesús Ramiro Fernández Ramírez, acusado de guardar el arma utilizada en el hecho.

De acuerdo con el coronel Salazar Sánchez, del departamento de investigaciones de la Policía Nacional, "todo se orquestó en el negocio de "Leo", que tiene un vivero en Maizal. Ahí prepararon todo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-115012-am-ec2e1bae.jpeg Los seis arrestados por su participación en el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López, ocurrido en septiembre de 2025 en el municipio Esperanza, provincia Valverde. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

La investigación

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que la investigación incluyó levantamiento de cámaras de vigilancia, operativos de búsqueda, entrevistas, allanamientos y análisis balísticos.

Un casquillo encontrado en el asiento trasero del vehículo donde fue hallado el cuerpo del empresario coincidió con el arma ocupada posteriormente en la vivienda de uno de los detenidos.

De manera preliminar, los investigadores señalaron que el móvil del crimen estaría vinculado a intereses económicos, ya que la víctima tenía bienes en España y en República Dominicana, además de un matrimonio de más de diez años con la principal acusada.