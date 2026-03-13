Una estudiante de arquitectura de la Universidad Dominicana O&M denunció que fue víctima de un presunto ataque con la sustancia conocida como "burundanga", tras ser interceptada por desconocidos en el sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional.

La joven Natacha Beltré, de 21 años, fue abordada por varias personas —entre ellas una mujer— en la intersección de la avenida Duarte con la calle San Juan de la Maguana (38), donde presuntamente fue drogada y posteriormente despojada de sus pertenencias.

De acuerdo con la información preliminar, los individuos le sustrajeron un teléfono celular, un reloj y más de tres mil pesos en efectivo, luego de que la joven perdiera el conocimiento.

En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que los presuntos delincuentes conducen a la estudiante hacia un lugar solitario en la avenida Duarte con la calle 38, en Villas Agrícolas.

Asistencia policial

Ante el hecho, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la institución ya tiene conocimiento del caso.

"Hemos visto el video, vamos a ver la presentación de la denuncia de la joven y se le va a dar toda la asistencia a la joven y a sus familiares", expresó el portavoz.

Las autoridades indicaron que esperan la denuncia para iniciar el proceso de investigación que permita identificar y capturar a los responsables del hecho.

Sobre los asaltos en los que presuntamente se utiliza la sustancia, Pesqueira explicó que este tipo de hechos suele ser difícil de comprobar en las cámaras de seguridad debido a que, en muchos casos, no se observa violencia física.

En ese sentido, el vocero indicó que las autoridades exhortan a las víctimas a presentar denuncias formales para poder investigar los casos.