Un policía asesina a un joven luego de difundirse video que involucra a su expareja

Miembros de la Policía Nacional custodian la vivienda donde se produjo un homicidio en Puerto Plata.

La noche del jueves 12 de marzo un hecho violento sacudió al municipio de Sosúa, cuando un agente de la Policía Nacional, identificado como Junior Kerry, disparó contra un joven en el sector Boca de la Cañada, provocándole la muerte en el acto.

La víctima fue identificada como Alexis Martínez, quien se encontraba en su residencia al momento del ataque.

De acuerdo con testigos, el incidente se originó tras la circulación de un video en el que la expareja del agente supuestamente aparecía junto a Martínez.

Varios disparos

Según los relatos, Kerry —vestido de civil— llegó hasta la vivienda de la víctima y abrió fuego contra la puerta hasta lograr ingresar.

Una vez dentro, le disparó en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte inmediata.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido ni han informado cuál es la situación legal del agente involucrado.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, que exige respuestas y transparencia en la investigación.

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