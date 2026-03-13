La Policía Nacional identificó a varios presuntos implicados en el asalto a la joyería Popy Oro, en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, quienes hasta el momento solo estaban identificados por sus apodos. Los sospechosos permanecen prófugos y son considerados altamente peligrosos.

La información fue ofrecida este viernes por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la que actualizó los avances de la investigación.

En el seguimiento a los demás integrantes de la banda, investigadores de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) lograron identificar a otros sospechosos que presuntamente participaron en el robo, entre ellos figura:

Wilkin Jonathan Báez de los Santos, quien ya se encuentra debidamente identificado y es buscado por las autoridades.

Además, las autoridades señalaron a Anderson Nelo.

También fueron identificados Wilner Rafael Solano García, de 23 años, y su hermano Wilmer Rafael Solano García, quienes, según las investigaciones, formarían parte de la misma red delictiva.

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Pesqueira hizo un llamado a los prófugos para que se entreguen por la vía que consideren pertinente. "Todos son calificados como altamente peligrosos y circulan fuertemente armados", advirtió el vocero policial.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero de los implicados mientras el proceso investigativo continúa en desarrollo.

Dos arrestados

Pesqueira recordó que ya se había informado sobre el arresto de dos personas vinculadas al caso. Se trata de Juan Alexander Gálvez Marte y Hensy Yoel Reynoso Abreu , señalados como parte de la estructura que planificó y ejecutó el hecho delictivo, contra quienes el Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción.

De acuerdo al informe policial, Hensy fue quien se encargó de vender una prenda y posteriormente comprar el vehículo utilizado para la comisión del asalto, en compañía de otros integrantes de la banda.

Asimismo, explicó que uno de los implicados falleció en medio de un conflicto social registrado la madrugada del día siguiente al robo en un centro de diversión en la comunidad Nisibón, provincia La Altagracia.

Pesqueira aclaró que ese incidente no estaba relacionado con el asalto, aunque posteriormente se confirmó que el fallecido formaba parte de la misma estructura criminal.

Un recluso orquestó el hecho

Un recluso de la cárcel de La Victoria fue identificado por las autoridades como el presunto autor intelectual del asalto a mano armada a la joyería. Se trata de Juan Alexander Gálvez Marte , alias "Alex Bronx", quien cumple una condena de 30 años de prisión por homicidio.

"Alex Bronx", señalado como presunto coordinador del hecho delictivo, fue identificado a través de un allanamiento realizado en la cárcel, donde fueron ocupados un total de 28 celulares de distintas marcas y modelos.