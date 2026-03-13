Sin datos concluyentes sobre causa de la muerte de niña de 6 años en San Cristóbal

Milianny Linares, la menor cuyo fallecimiento es investigado por las autoridades tras ser encontrada sin vida en el baño de su vivienda en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la causa de la muerte de la niña de seis años que fue hallada sin vida en el baño de su vivienda, el miércoles 11 de marzo, en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal.

Sin embargo, aunque no se han revelado los resultados de la autopsia, el acta del levantamiento de cadáver establece que la niña Milianny Linares habría fallecido a causa de un golpe en la cabeza.

De acuerdo con una fotografía del documento preliminar difundida por familiares se describe que la menor presentaba anoxia cerebral y edema cerebral, condiciones vinculadas a la falta de oxígeno en el cerebro y a la inflamación cerebral.

Se espera que en los próximos días el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emita el informe oficial que determinará con exactitud las causas de la muerte.

El hallazgo

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando la madre de la menor regresó a la vivienda tras salir al colmado por unos minutos y encontró a la niña tendida en el baño. A partir de ese momento se dio la voz de alarma y se intentó auxiliar a la menor.

Residentes del sector indicaron que la menor estaba siendo preparada para asistir al colegio y que aparentemente habría entrado al baño, donde presuntamente resbaló y cayó.

Fátima Bautista, una de las vecinas que acudió a auxiliar a la niña, explicó que no observaron rastros de sangre ni señales visibles de violencia. "Ahí no había rastro de nada, no había sangre, la niña tenía una media fina. La niña resbaló y se cayó", expresó.

Otros vecinos señalaron que, al escuchar los gritos de auxilio de la madre, acudieron rápidamente al lugar y ayudaron a trasladar a la menor al Hospital Juan Pablo Pina, donde llegó sin signos vitales.

Mientras tanto, versiones que han circulado en redes sociales sobre un posible abuso sexual no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, una fuente indicó que la menor habría presentado presuntos signos de abuso al momento de llegar al centro de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe concluyente sobre el caso, que permanece bajo investigación y a la espera de los resultados forenses.

Vivienda no violentada

De su lado, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que, debido a la naturaleza del caso, la investigación se maneja bajo la jurisdicción de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes.

Pesqueira indicó que, preliminarmente, "no tenemos en nuestro poder la experticia de lo que es el levantamiento del Inacif. Por el momento no tenemos reportes de que la vivienda haya sido violentada ni ningún elemento probatorio de que la joven tuviera otro signo de violencia", expresó.