Discusión en juego de baloncesto deja un fallecido y un adolescente herido en Santiago

Una ambulancia del Inacif en el sector Altos de Rafey, en Santiago, donde un joven murió y un adolescente resultó herido tras una balacera ocurrida luego de una discusión. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió y un menor de edad resultó herido la noche de ayer, lunes, durante una balacera registrada tras una discusión en medio de un juego de baloncesto en el sector Altos de Rafey, al oeste de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Adonis Abreu Toribio, de 35 años de edad.

El herido es un adolescente de aproximadamente 16 años, quien fue trasladado a un centro de salud. Hasta el momento se desconoce su estado.

Intento de media

De acuerdo con versiones de testigos, el hecho se produjo cuando varios jóvenes se encontraban jugando baloncesto y se originó una discusión entre algunos de los presentes.

Uno de los involucrados salió del lugar y regresó armado, produciéndose posteriormente los disparos.

Residentes aseguran que Abreu Toribio no formaba parte del conflicto inicial, sino que intervino para intentar calmar la situación.

Tras mediar en la disputa, tomó a sus dos hijos menores de edad y se retiró del área, pero poco después se desató la balacera en la que resultó mortalmente herido.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al agresor.

El cadáver de Adonis Abreu Toribio fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.