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Joven sale de su hogar tras recibir una llamada y es asesinado a balazos en Navarrete

La víctima fue identificada como Willy Manuel Rivas

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Joven sale de su hogar tras recibir una llamada y es asesinado a balazos en Navarrete
Willy Manuel Rivas, el joven de 20 años ultimado a tiros en Navarrete, provincia Santiago (FUENTE EXTERNA)

Un joven de 20 años falleció a causa de varias heridas de bala ocasionados por personas aún no identificadas, en un hecho registrado en el municipio Navarrete, provincia Santiago.

La víctima fue identificada por las autoridades como Willy Manuel Rivas.

De acuerdo con el testimonio de parientes, el joven se encontraba acostado en su vivienda cuando recibió una llamada telefónica que lo hizo salir

Relatan que poco después fue atacado a tiros.

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Parientes exigen justicia

El joven fallecido fue descrito por sus familiares como un muchacho tranquilo, que no tenía conflictos personales ni problemas conocidos.

  • "Willy no tenía problemas con nadie. Era un muchacho sano, que no se metía con nadie. Por eso nos resulta extraño lo que pasó", expresó July Hiraldo, tía de la víctima.

Los parientes exigieron justicia y que el caso no quede impune.

El hecho es investigado por agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.