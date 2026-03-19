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Incendio afecta almacén del Banreservas en el Distrito Nacional

La entidad indicó que los daños registrados son únicamente materiales y se limitan a un área específica del almacén, así como a materiales de archivo

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    Incendio afecta almacén del Banreservas en el Distrito Nacional
    Logo del BanReservas. (FUENTE EXTERNA)

    Un conato de incendio se registra desde la madrugada de este jueves 19 de marzo en el almacén Yolanda Guzmán, ubicado en Santo Domingo, según informó la empresa a través de un comunicado.

    De acuerdo con la información oficial, las labores de control del incidente se mantienen en proceso, con la intervención de las autoridades y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas.

    La entidad indicó que los daños registrados son únicamente materiales y se limitan a un área específica del almacén, así como a materiales de archivo.

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    Infografía

    Medidas y respuesta de la empresa ante el incidente

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    Asimismo, la empresa agradeció la rápida actuación de las autoridades y del personal de seguridad, destacando su intervención en el manejo de la situación.

    Como medida preventiva, las instalaciones permanecerán cerradas durante el día de hoy, mientras se verifican las condiciones de salud y seguridad necesarias para el retorno del personal.

    La compañía aseguró que sus operaciones continúan y reiteró su compromiso de mantener informados a sus usuarios con transparencia.

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