Policía ultima a hombre que mató a un comerciante en Villa Mella

Pistola marca Beretta, calibre 9 mm, que el agresor portaba de manera ilegal y con la que atacó a una patrulla de la Policía Nacional tras asesinar a un comerciante en Villa Mella, Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional ultimaron ayer, jueves, a un hombre que previamente habría matado a un comerciante durante una discusión, en un colmado del sector Carlos Álvarez, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

Se trata de Ronald Rosario Feliz, quien, según el informe preliminar, le quitó la vida con un arma de fuego a Yannis de Jesús Mordán Pérez, de 53 años.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía, Rosario Feliz enfrentó a los agentes que intentaron detenerlo tras cometer el homicidio.

Muerte del comerciante

Versiones preliminares establecen que el hecho ocurrió luego de que el comerciante se negara a entregar cigarrillos sin pago a su matador. Según las autoridades, testigos indicaron que la negativa desató la agresión que terminó con la vida de Mordán Pérez.

Tras cometer el homicidio, Rosario Feliz se quitó la ropa que llevaba puesta e intentó escapar corriendo, desnudo, por las calles del sector, pero fue interceptado por una patrulla policial.

El presunto antisocial habría atacado a los agentes, quienes repelieron la agresión, ocasionándole heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Evidencias

En la escena fue ocupada una pistola marca Beretta, calibre 9 mm, que el agresor portaba de manera ilegal, además de varios casquillos recolectados por la Policía Científica como parte del proceso investigativo.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes, mientras que las autoridades continúan con la investigación del caso.