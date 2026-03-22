Muere raso de la Policía baleado en Cinema Centro

El incidente se registró en Cinema Centro del Malecón. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Policía Nacional informó la noche de este domingo el fallecimiento del raso Dary Daniel Andújar Pérez, de 22 años, quien resultógravemente herido de bala mientras intervenía en un incidente ocurrido en Cinema Centro, en la avenida George Washington (Malecón), en Santo Domingo, el cual dejó a un hombre muerto en un presunto intento de feminicidio.

El agente murió mientras recibía atenciones médicas en el quirófano del Hospital General Docente de la Policía Nacional, donde especialistas intentaron salvarle la vida, de acuerdo con un comunicado oficial.

"Andújar Pérez fue herido en cumplimiento del deber, tras responder junto a otros agentes a una alerta sobre una persona armada que amenazaba a empleados del establecimiento. Durante la intervención, resultó muerto el vigilante privado Santo Pimentel Lebrón, señalado como quien habría ocasionado la herida mortal al raso", indicó la uniformada.

Las circunstancias del hecho se encuentran bajo investigación, indicó la institución, que aseguró ofrecerá mayores detalles conforme avance el proceso.

Condolencias

El director general de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido.

El alto oficial resaltó la vocación de servicio, entrega y valentía del joven raso, quien —afirmó— ofrendó su vida en defensa de la seguridad ciudadana, y reiteró el compromiso de la institución de honrar su memoria.

En tanto, se está a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, debido a que se trata de una muerte de carácter violento.

La Policía Nacional indicó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el centro comercial.