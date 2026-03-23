Mujer que murió calcinada en Maquiteria había interpuesto orden de alejamiento contra su expareja

El edificio en Maquiteria en Santo Domingo Este donde ocurrió el trágico incendio que cobró la vida de una mujer a manos de su expareja. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

La mujer que murió calcinada presuntamente a manos de su expareja en su apartamento del sector Maquiteria, en Santo Domingo Este, había interpuesto una orden de alejamiento en su contra tras ser víctima de episodios de violencia.

Así lo afirmaron allegados de la víctima, Aleny Pineda, de 42 años, quienes cuestionaron la falta de acción del sistema de justicia ante las circunstancias que rodearon el hecho. El principal acusado es su expareja, Yelin Manolin Félix Vargas, de 47 años, quien se encuentra bajo custodia policial.

De acuerdo con versiones cercanas, la mujer había denunciado previamente a su agresor, por lo que aseguraron que existían señales de riesgo que no fueron atendidas con la urgencia necesaria.

"Era una persona muy buena con su familia", expresó Teófilo de los Santos, quien la conocía desde que se estableció en la comunidad hace al menos cuatro años.

La víctima, oriunda de Neyba, deja en la orfandad a dos hijas, de 11 y 20 años. Sus familiares, visiblemente afectados, reaccionaron con desconcierto ante la noticia de su muerte y, por el momento, prefirieron no ofrecer declaraciones a la prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-24741-pm-a95d53af.jpeg Restos frente a la entrada del edificio donde ocurrió el fatal incendio, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre la muerte de Aleny Pineda. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-24736-pm-75d7ebce.jpeg El apartamento 2A, donde ocurrió la tragedia, quedó completamente calcinado tras el incendio que acabó con la vida de Aleny Pineda. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ ) ‹ >

Detalles del caso

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando se registró un incendio en el apartamento 2A de un residencial ubicado en la avenida San Vicente de Paúl.

La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que el caso aún se encuentra bajo investigación.

"En horas de la mañana se produjo un incendio en un apartamento del sector Maquiteria, donde resultó fallecida la señora Aleny Pineda. Producto de las investigaciones preliminares y del seguimiento, fue apresado su expareja como principal sospechoso de haber provocado este hecho", indicó.

Como parte de las indagatorias, las autoridades investigan si, antes del incendio, el agresor le habría quitado la vida a la mujer con un disparo, ya que vecinos del lugar aseguraron haber escuchado una detonación.

Según el portavoz policial, al momento del incendio las dos hijas de la víctima no se encontraban en la vivienda.

Los restos de Aleny Pineda serán velados y recibirán cristiana sepultura en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.