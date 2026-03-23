Matan a turista canadiense al intentar despojarlo de una pasola en Puerto Plata

Pasola del turista canadiense que murió en un intento de asalto en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Un turista canadiense falleció próximo al mediodía de este lunes tras resultar herido de bala durante un asalto ocurrido la madrugada de hoy en la carretera que comunica a Puerto Plata con Maimón.

La víctima fue identificada como Tristan Primeau Poitras, de 20 años de edad.

El informe preliminar establece que el extranjero resultó herido de bala cuando varias personas alegadamente intentaron despojarlo de una pasola.

El joven fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permanecía ingresado recibiendo atenciones médicas, pero falleció horas después a causa de las heridas.

Buscan a los involucrados

Los agresores huyeron del lugar sin lograr sustraer la pasola.

Las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, así como para identificar y capturar a los responsables.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia.