×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Asalto
Asalto

Matan a turista canadiense al intentar despojarlo de una pasola en Puerto Plata

La víctima fue identificada como Tristan Primeau Poitras, de 20 años de edad

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Matan a turista canadiense al intentar despojarlo de una pasola en Puerto Plata
Pasola del turista canadiense que murió en un intento de asalto en Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

Un turista canadiense falleció próximo al mediodía de este lunes tras resultar herido de bala durante un asalto ocurrido la madrugada de hoy en la carretera que comunica a Puerto Plata con Maimón.

La víctima fue identificada como Tristan Primeau Poitras, de 20 años de edad.

El informe preliminar establece que el extranjero resultó herido de bala cuando varias personas alegadamente intentaron despojarlo de una pasola.

  • El joven fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permanecía ingresado recibiendo atenciones médicas, pero falleció horas después a causa de las heridas.
RELACIONADAS

Buscan a los involucrados

Los agresores huyeron del lugar sin lograr sustraer la pasola.

Las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, así como para identificar y capturar a los responsables.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.