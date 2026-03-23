Vigilante muerto tras intento de feminicidio tenía un año y cinco meses en empresa de seguridad

Un vehículo de la Policía Nacional entra al parqueo de Cinema Centro, el domingo 22 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

Santos Pimentel Lebrón, el vigilante privado que murió en el presunto intento de feminicidio ocurrido ayer domingo en Cinema Centro Malecón, tenía un año y cinco meses laborando para la empresa de seguridad Eulen, según informó la propia compañía.

A través de un comunicado, la entidad expresó su pesar por lo sucedido y destacó el tiempo de servicio del agente dentro de su plantilla, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia y su compromiso con los principios de respeto a la vida.

El gerente general del Grupo Eulen en República Dominicana, Antonio Pérez, manifestó su "total solidaridad con la colaboradora de Caribbean Cinemas afectada por este terrible suceso". Asimismo, lamentó el fallecimiento del raso de la Policía Nacional y del agente de seguridad.

La entidad indicó que mantienen una colaboración activa con las autoridades, poniendo a disposición de la policía y el Ministerio Público toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.

El hecho

El hecho se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un agente de seguridad perteneciente a una compañía privada presuntamente atacó a una colaboradora de la organización, en un horario en el que el establecimiento se encontraba cerrado al público.

Datos preliminares apuntan a que el agresor en estado de embriaguez se desplazaba por distintas áreas del establecimiento portando un revólver, mientras buscaba a una mujer que labora en el lugar. Durante el recorrido, mantenía a un civil encañonado, obligándolo a permanecer bajo amenaza generando pánico entre ciudadanos y empleados.

De acuerdo con el informe, la intervención de la Policía Nacional evitó que el incidente tuviera un desenlace fatal. Sin embargo, el suceso derivó en un enfrentamiento armado en el que murió el vigilante privado y posteriormente el raso de la policía Daniel Andújar Pérez, de 22 años, falleció mientras recibía atenciones médicas.