La Policía mata joven apodado "el Sicario de Pantoja" en Santo Domingo Oeste

Enmanuel Ozoria, alias "El Malo" y/o "El Sicario de Pantoja". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que un hombre que era buscado por haber presuntamente cometido homicidio fue ultimado por sus agentes, "tras enfrentarse a tiros con una patrulla de investigaciones de la institución en el distrito municipal de Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste".

El suceso ocurrió la mañana del martes 24 de marzo.

Se trata de Enmanuel Ozoria, alias "el Malo" y/o "el Sicario de Pantoja", quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Vinicio Calventi debido a múltiples heridas de bala, indicó la uniformada en una nota de prensa.

Según el informe preliminar, Ozoria era buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0086217, acusado de matar a Alexander Vásquez Montero el 15 de diciembre de 2025 en el mismo sector.

Andaba en motor robado

La Policía indicó que Ozoria fue localizado por la patrulla durante labores de búsqueda y captura. Al notar la presencia de los agentes, habría atacado con una pistola Taurus PT 111 G2, calibre 9mm, obligando a los oficiales a repeler la agresión, lo que le provocó heridas que posteriormente causaron su muerte.

Dijo que durante "el enfrentamiento" se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX100, color azul, sin placa, que figura como sustraída mediante asalto el 23 de marzo de 2026 en el sector Las Mercedes, kilómetro 25 de la autopista Duarte.

Su acompañante, Jostin Smil Matos Encarnación, de 19 años y residente en Pantoja, fue detenido y será puesto a disposición del Coordinador de la División de Investigación de Vehículos Robados para los fines legales correspondientes.