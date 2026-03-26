La Interpol arresta en el Distrito Nacional a italiano buscado por narcotráfico internacional

El italiano era buscado por acusaciones de narcotráfico internacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un italiano requerido en su país, bajo acusaciones de tráfico de estupefacientes, fue arrestado por la oficina de la Interpol en Santo Domingo, informó este miércoles la Policía Nacional dominicana.

Se trata de Loris Di Castri, de 53 años, detenido en una calle del Distrito Nacional, en la capital dominicana, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ordena su detención con fines de extradición.

El extranjero era buscado mediante una notificación roja (máxima) desde octubre de 2019, precisó la Policía en una nota.

Cooperación internacional

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre la oficinas de la Interpol en Italia y República Dominicana.

El detenido permanece bajo custodia y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, a los fines de iniciar el proceso correspondiente de extradición.

La Policía Nacional dominicana reafirmó su "compromiso" de continuar fortaleciendo la cooperación internacional para la persecución del crimen organizado y la captura de prófugos requeridos por la Justicia.