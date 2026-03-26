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Accidente de Tránsito
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Un muerto y un herido tras accidente múltiple en La Altagracia

En el accidente, tres personas resultaron ilesas, según informaron las autoridades

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    Un muerto y un herido tras accidente múltiple en La Altagracia
    Yipeta quedó completamente calcinada tras incendiarse luego del impacto en el accidente ocurrido en la carretera Otra Banda–Verón, provincia La Altgracia. (FUENTE EXTERNA)

    Un accidente de tránsito registrado en la carretera Otra Banda–Verón, específicamente en la salida de la zona La Caña, en la provincia La Altagracia, dejó como resultado una persona fallecida, otra trasladada a un centro de salud y tres personas ilesas.

    De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Juan Robles, intendente general del Cuerpo de Bomberos del distrito municipal La Otra Banda, en el hecho estuvieron involucrados un camión volteo marca Hamba, de color verde; un jeep marca Toyota Rav4 y una pasola PGO.

    El funcionario informó además que, tras el impacto, la yipeta se incendió en el lugar del accidente, lo que generó la rápida intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas.

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    Infografía
    Camión volteo involucrado en el accidente múltiple en la carretera Otra Banda–Verón, donde una persona falleció y otra resultó herida. (FUENTE EXTERNA)
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    Una persona herida y tres ilesas

    • Robles indicó que, hasta el momento, no se tienen datos de la persona fallecida. Asimismo, precisó que una de la persona afectada fue trasladada en condición de emergencia, mientras que tres resultaron ilesas.

    Las autoridades y unidades de emergencia permanecen en el lugar del accidente realizando las labores correspondientes de levantamiento y asistencia.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.