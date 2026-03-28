Capturan a tres acusados del homicidio de joven ultimado con fusil en el barrio 27 de Febrero

Sede de la Policía Nacional (PN) ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) detuvieron la madrugada de este sábado en la provincia Hato Mayor a tres prófugos de la justicia vinculados al homicidio de Yeuri Johansel Acosta, de 19 años, quien fue ultimado con un fusil el pasado 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, Distrito Nacional.

Los detenidos son Leandro Ovalles Solano , de 28 años; Ademil Reyes Montero , de 23; y Joel González Valverde ("Li" y/o Compañero) , quienes eran buscados activamente mediante órdenes de arresto.

La captura fue facilitada por la mediación de familiares, según informaron las autoridades.

Versiones preliminares establecen que el homicidio estuvo motivado por conflictos entre delincuentes.

Durante los allanamientos, los agentes ocuparon un fusil AR15, presuntamente utilizado en el crimen.

Previamente, los investigadores habían ocupado el vehículo Honda Civic, blanco, utilizado por los ahora detenidos para escapar de la escena.

Oportunamente se ofrecerán mayores detalles, conforme avance el proceso investigativo.

Los detenidos serán sometidos a la justicia, vía el Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Narración del hecho

De acuerdo con las investigaciones oficiales y con videos que circulan en redes sociales, el hecho se produjo cuando un grupo de desconocidos, a bordo de un vehículo blanco, marca Honda Civic, perpetró un ataque a tiros con un fusil contra varias personas que se encontraban en la vía pública.