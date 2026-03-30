Encuentran muerta a una mujer en un solar baldío en San Pedro de Macorís

Una investigación en curso tras hallazgo de mujer muerta en la provincia San Pedro de Macorís. ( ARCHIVO )

Una mujer fue encontrada sin vida en unos terrenos baldíos, ubicados en la comunidad de Los Arados, provincia San Pedro de Macorís.

La víctima solo ha sido identificada con el apellido Castro, quien según las informaciones, el cuerpo fue encontrado por un ciudadano que se encontraba por lo alrededores, el cual informó de inmediato a las autoridades.

Caso bajo investigación

Por el momento, las autoridades mantienen las investigaciones de lugar para que el caso sea esclarecido.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y un médico legista para realizar los levantamientos correspondientes.