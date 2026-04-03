Familiares exigen justicia ante asesinato de un hombre la madrugada del viernes

Familiares de Jairo Omar de Jesús Zapata de 46 años exigen justicia por su asesinato. Los parientes solo pudieron identificar al presunto asesino como "Keudi" quien, según sus palabras, esta profugo y anda fuertemente armado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-22948-pm-530d338a.jpeg Jairo Omar de Jesús Zapata, víctima del hecho. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-22950-pm-f5955c70.jpeg Jairo Omar de Jesús Zapata, víctima del hecho. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-23416-pm-1-463e14c1.jpeg "Keudi" persona señalada por los familiares del hoy occiso como presunto autor del hecho. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-23416-pm-310ef8a4.jpeg "Keudi" persona señalada por los familiares del hoy occiso como presunto autor del hecho. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Rafael De Jesús Encarnación, padre de la víctima, expresó que su hijo era un hombre de trabajo y que espera que atrapen a su verdugo "donde sea y como sea" ya que no fue a "perro" que mató.

"Nosotros queremos que se haga justicia. No fue un perro que mató. A ese muchacho yo quiero que lo agarren a donde quiera que se encuentre y que la autoridad no deje que ese caso se quede abajo de la tierra", afirmó el padre de la víctima.

De Jesús aseguró no saber cuales fueron los motivos que desencadenaron el trágico desenlace, y afirmó que entre su hijo y su asesino no existían ningún tipo de problemas personales.

"No sé por qué vino la discusión. Mi hijo no tenía problemas con él. Lo que pasa es que esa persona es un verdugo y no hizo una matanza grandísima porque Dios metió su mano. Ese muchacho es un león con una escopeta", afirmó Rafael De Jesús.

Hora y lugar de los hechos

Los familiares de la víctima afirmaron ser del sector Tierra de agua en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.

El hecho, según dijeron, sucedió en Rincón Naranjo de la misma provincia. Comentan no saber a que hora exacta aconteció el hecho pero dijeron que el cadáver de su pariente fue levantado a las 4:00 AM de hoy viernes Santo.